Dijon : top départ du baccalauréat

Environ 15 000 lycéens passent le baccalauréat cette année en Côte d'Or. Jeudi, l'épreuve souvent redoutée de philosophie ouvrait les hostilités.

"Peut-on se libérer de sa culture ?", "Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste ?" ou encore "Pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher ?"... Voilà quelques-uns des sujets sur lesquels les lycéens ont dû plancher jeudi matin. Ils ont eu quatre heures pour mener à bien leur réflexion, avec plus ou moins de succès. Qu'ont-ils pensé de leur performance ? Devant le lycée Montchapet à Dijon, les réactions sont mitigées.

"Si j'ai 5/20, c'est champagne !"

"Un échec", "un massacre", "couçi-couça"... Certains sont plutôt pessimistes. "En même temps, je suis sorti au bout d'une heure et demie seulement", confesse Eloi, qui a choisi le commentaire de texte sans grande conviction. "Si j'ai 5/20, je fais péter le champagne !" Sa camarade Diane avoue en souriant : "Je ne l'aurai pas, c'est sûr. Je comptais uniquement sur la philo, et c'était une catastrophe. Je le repasserai l'an prochain..." Nicolas, lui, a choisi de traiter la question du bonheur. "J'ai fait avec mes mots, mais ce n'était pas vraiment glorieux... Je ne me suis pas donné les moyens. Après, pour les autres, ça devrait bien se passer, il n'y a pas de raison."

"Je m'attendais à pire"

Heureusement, d'autres s'en sont bien mieux sorti. Ilona est ravie : "J'ai pris le sujet "Une oeuvre d'art est-elle nécessairement belle ?". Je veux faire une école d'art, donc j'avais de quoi écrire." Guillaume, a préféré la question "Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts ?" "C'est un thème qu'on n'avait pas abordé en cours. Dire que ne suis confiant, je ne sais pas, mais c'était un sujet inspirant." Augustin a choisi le texte portant sur la nature de l'Homme, et il parie carrément "sur un 12/20 ou 13/20".

Pour Morgane et Baptiste, tous deux en section scientifique, la philosophie ne présente pas de grand enjeu puisqu'elle n'est que de coefficient 2. Mais "Je m'attendais à pire", affirme Morgane. "Ça s'est plutôt bien passé" confirme Baptiste, qui a parié sur le commentaire de texte évoquant la vérité et le doute. "Il était assez compréhensible, on pouvait expliquer et dire des choses."

En tout cas, les visages sont plutôt souriants à la sortie de l'épreuve. Certains ont même ouvert quelques bières (à boire avec modération !) pour décompresser et débriefer les sujets ensemble. Avant de se remettre au travail : c'est maintenant l'histoire-géographie qui les attend ce vendredi matin, avant un long tunnel d'épreuves la semaine prochaine.