Dijon : un nouveau bâtiment pour loger deux grandes écoles d'ingénieurs d'ici l'été 2021

Dijon, France

Un nouveau bâtiment ultra-moderne créé spécialement pour les étudiants va voir le jour à Dijon, rue de Sully. Un campus grand de 10 000 mètres carrés,haut de 4 étages avec un seul but : accueillir deux grandes écoles d'ingénieurs, l'École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie de Paris et l’École Supérieure d’Électronique de l’Ouest. La première pierre a été posée ce jeudi 16 janvier en présence de François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon métropole.

Ces deux grandes écoles pourront cohabiter dans ce bâtiment, mais elles fonctionneront de manière indépendante. Les étudiants bénéficieront d'un amphithéâtre de 400 places, de salles de cours, de grandes terrasses et d'un parking souterrain de 90 places.

Un bâtiment respectueux de l'environnement...

Équipé de panneaux photovoltaïques, le campus se veut exemplaire sur le plan environnemental. L'été par exemple, le bâtiment pourra rester frais sans avoir recours à la climatisation. D'ailleurs, les constructeurs espèrent obtenir le label E3C1, attribué aux constructions peu énergivores et faibles en émission carbone.

...et ultra-connecté

Selon la ville, qui finance en grande partie le projet, les étudiants pourront profiter d'une connexion internet très puissante et d'un système de protection contre les cyberattaques.

Les deux écoles d'ingénieurs, en ce moment logées dans les anciens locaux rénovés de la CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie), s’installeront dans le campus à la rentrée 2021.

Combien ça coûte ? Qui finance ?

Le projet coûte au total 28,2 millions d'euros. Pour le financement, la ville de Dijon investie 10 millions d'euros, la région 8,2 millions d'euros, 5 millions d'euros ont été empruntés et les derniers 5 millions d'euros proviennent de différents co-financeurs telle que l'Union européenne.