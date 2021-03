Côte-d'Or : un questionnaire pour interpeller sur le "mal-être" des lycéens

Face à l'inconnue du nouveau bac et face au contexte sanitaire, des lycéens en terminale de la Métropole dijonnaise se mobilisent. Ils ont envoyé un questionnaire aux élèves et ont obtenu près de 4500 réponses. Leur but : caractériser le "mal-être lycéen".

Pas facile d'être en terminale en 2021. D'un côté, il y a la crise sanitaire et ses cours plus ou moins en "distanciel" suivant les lycées. De l'autre, il y a le nouveau baccalauréat qui est étrenné cette année. Un cocktail qui créé une sensation de mal-être chez certains lycéens. Fin février 2021, un questionnaire a été envoyé à tous les élèves des lycées de l'Académie de Dijon. Une série de 19 questions, "qui tournent à la fois sur le contexte pandémique et sur la réforme du bac", indique Nathéo Dillenseger, en terminale au Lycée Boivin de Chevigny Saint-Sauveur et à l'origine de cette démarche. Parmi les questions, on trouve par exemple : "sur une échelle de 1 à 6, où se situe votre moral?". Près de 4500 réponses ont été reçues, vendredi 12 mars 2021.

"Des inquiétudes accentuées par la situation actuelle" selon Aron Goisque, élève au Castel qui fait partie des élus au Conseil académique de la vie lycéenne Copier

Quel objectif ?

"Il y a un mal-être profond, beaucoup de lycéens qui sont en détresse psychologique, avec le contrôle continu qui leur met une pression énorme, raconte Nathéo Dillenseger. L'idée principale, c'est de montrer et de faire entendre que ça ne va pas, et avec ce questionnaire de pouvoir s'appuyer sur de vrais chiffres".

Nathéo Dillenseger explique l'objectif de ce questionnaire Copier

Un rendez-vous avec un député

L'initiative va arriver jusqu'aux oreilles d'un député de la majorité : Didier Martin, élu de la première circonscription de Côte-d'Or. Un rendez-vous téléphonique est fixé lundi. Dans quel but ? "Qu'il relève ce qui ne va pas et qu'il le fasse remonter, espère Nathéo Dillenseger, on verra ce qu'il nous propose. Mais au moins, nous, on essaye, avec nos moyens, comme on peut, de faire remonter le mal-être des lycéens".