Dijon : une dizaine d'écoles rénovées pendant l'été

Dijon, France

Dans le hit parade des dépenses effectuées par la mairie de Dijon durant l'été, le groupe élémentaire Victor Hugo figure en bonne place avec 450 000 euros investis pour rénover la moitié du premier étage et la totalité du second étage. Ses deux cent quarante élèves verront la différence. Fini les tons jaunâtres et sombre, les couleurs sont claires, variées et le sol a entièrement été refait.

Un couloir de l'école avant la rénovation © Radio France - Christophe Tourné

Un couloir après la rénovation © Radio France - Christophe Tourné

Un important investissement financier pour la ville

Sur les quatre vingt écoles dijonnaises, une dizaine de sites ont bénéficié de travaux plus ou moins importants. Outre les 450 000 euros de l'école Victor Hugo, l'école Mansart a, elle, connu un chantier de 360 000 euros. Le maire de Dijon, François Rebsamen explique que ce sont ainsi entre 3 et 4 millions d'euros que la municipalité investit tous les ans pour entretenir ou rénover les écoles. L'élu compare Dijon à Marseille où rien n'a été fait pendant 20 ans dans les écoles, et qui doit d'un coup emprunter un milliard d'euros.

François Rebsamen en visite à l'école Victor Hugo de Dijon © Radio France - Christophe Tourné

Mais François Rebsamen rappelle aussi qu'à son arrivée à la tête de la mairie, il a fallu beaucoup investir à l'école de la Fontaine d'Ouche où rien avait été fait depuis trente ans, et où l'eau s'infiltrait dans l'établissement. L'école Darcy également avait également dû être rénovée à hauteur de sept millions d'euros. "Des investissements colossaux mais indispensables" rappelle le maire.

François Rebsamen, maire de Dijon

Comment mieux aider les écoles à faire face aux épisodes de canicule ?

Après la canicule de juin, la mairie annonce aussi qu'elle va réaliser un bilan énergique dans les écoles. François Rebsamen estime en effet qu'avec le réchauffement climatique, on ne peut pas écarter l'idée que de nouvelles canicules interviennent pendant les périodes scolaires.

"Renvoyer les enfants dans des appartements qui sont aussi surchauffés, ce n'est pas la solution" - François Rebsamen - maire de Dijon