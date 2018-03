Dijon, France

Rester vigilants. Et surtout ne rien laisser passer. C'est le message de cette exposition baptisée "De l'antisémitisme ordinaire à la mort de masse". Un travail mené depuis septembre dernier par 41 élèves de première et de terminale au lycée Charles de Gaulle à Dijon. Depuis plusieurs mois, entourés par trois de leurs professeurs, ils ont appris à travailler des archives pour mieux comprendre le monde qui les entoure. Un devoir de mémoire qui les a beaucoup marqué.

"Apprendre du passé pour être mieux armé"

Une exposition pour rappeler que "mieux connaitre le passé, c'est être mieux armé pour démonter les thèses complotistes et racistes qui envahissent la toile", explique Jean-Claude Meunier-Lariotte, le proviseur du lycée Charles de Gaulle. A l'origine du projet, Dimitri Vouzelle, pour ce professeur d'Histoire, la meilleure des choses pour combattre ces dérives "c'est de construire un savoir historique pour se confronter aux discours de haine et savoir les déconstruire."

Un projet pluridisciplinaire

Un projet auquel ont participé Frédérique Margarito, professeure de Français et Christiane Richer, documentaliste. Autour d'eux, 41 élèves de première et de terminale, tous volontaires pour se plonger dans un travail d'archives et d'historien. Zoé et Virgile, sont très impliqués depuis le début et trouvent aujourd'hui un écho à leur travail dans l'actualité récente. "Ça m'effrayait déjà avant de voir tout ce qui pouvait être dit sur les réseaux sociaux mais depuis que j'ai fait ce projet je me rends compte, à quel point c'est important de se confronter à la réalité et quand on a des faits en tête, ça fait vraiment réfléchir."

Virgile et Zoé, élèves au lycée Charles de Gaulle à Dijon, travaillent depuis septembre sur cette exposition © Radio France - Stéphanie Perenon

Les élèves de troisième du collège Clos de Pouilly à Dijon ont également participé au projet, avec le volet baptisé "CHARA" pour Comprendre Hier pour Agir et réagir Aujourd'hui . Un projet qui a reçu le label Citoyen de la Fondation du camp des Mille mémoire et Education .

Une exposition à voir jusqu'à la fin de la semaine dans le hall du rectorat de Dijon, rue du général Delaborde.

