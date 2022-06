Dijon : une manifestation pour demander davantage d'enseignants remplaçants

Ils réclament davantage de postes d'enseignants remplaçants en Côte-d'Or. 70 personnes, professeurs et parents d'élèves, ont manifesté mercredi 8 juin 2022 devant le siège du Rectorat de Dijon. Avec dans le collimateur le "nouveau pôle de gestion du remplacement".

70 manifestants environ sous les fenêtres du Rectorat à Dijon, mercredi 8 juin 2022 en début d'après-midi. Il s'agit d'enseignants en maternelle et en école primaire, à l'appel d'une intersyndicale (CGT éduc21, FO21, SNUipp-FSU21,FCPE, Sgen-CFDT, et SE-Unsa). La raison de leur colère ? La question des instituteurs remplaçants. Ils ne sont pas assez nombreux en Côte-d'Or selon les syndicats, qui estiment leur nombre à un peu moins de 200 en Côte-d'Or. Ils réclament des créations de postes pour atteindre 250 "titulaires remplaçants".

"Ils sont totalement perdus", Souâd, maman de deux enfants scolarisés à Dijon Copier

Le "nouveau pôle de gestion du remplacement" loin de faire l'unanimité

Les manifestants présents dénoncent surtout la mise en place depuis le mois de janvier d'un nouveau système de gestion pour répartir les remplaçants quand un professeur est absent : le "nouveau pôle de gestion du remplacement". Ils décrivent un dispositif centralisé, avec moins d'interlocuteurs, fonctionnant quasiment uniquement par mails, et qui selon eux serait beaucoup moins efficace.

"Il y avait dix secrétariats, dix numéros de téléphone, là il n'y en a plus que trois, détaille Bénédicte Foulet, co-secrétaire du SNUIPP-FSU 21. Trois personnes pour gérer au quotidien environ 200 enseignants, ce n'est juste pas possible. Pas besoin d'être diplômé en maths et en statistiques pour savoir qu'on se tire une balle dans le pied".

Gwënaelle, "remplaçante" depuis septembre 2021, déplore le changement du système de gestion Copier

Une délégation a rencontré dans l'après-midi la direction académique des services de l'Éducation nationale.