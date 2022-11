Diplôme franco-ukrainien à Metz : se former en Lorraine "pour reconstruire notre pays"

Ils sont 41 jeunes étudiants ukrainiens, scolarisés depuis un mois à l' IAE School of Management de Metz , qui dépend de l'Université de Lorraine. Ces 29 jeunes femmes et 12 jeunes hommes, tous âgés d'une vingtaine d'années, sont actuellement formés pour obtenir à la fin de l'année universitaire leur DU Management et Commerce International , un diplôme franco-ukrainien niveau bac +3, ouvert en urgence après le déclenchement par la Russie de la guerre en Ukraine.

Formation en un an

La formation est intensive : quatre heures de français le matin, des cours de management et de gestion l'après-midi, sans compter les projets pédagogiques à préparer... Pas simple, pour ces étudiants, qui pourtant s'impliquent énormément. "Ils travaillent beaucoup", témoigne Valeria Kovalenko, leur professeur de Français et Langues Etrangères (FLE). "C'est compliqué pour eux à cause de la langue, beaucoup sont débutants en français. J'organise des sorties culturelles, pour qu'ils puissent pratiquer. Mais ils sont hyper motivés : car ils sont en colère contre la Russie, et ils ont la volonté de reconstruire l'Ukraine, nationalement, politiquement, économiquement".

Au second semestre, les étudiants vont partir trois mois en stage en entreprise. "Ils seront demain en Ukraine, en France, ou ailleurs dans le monde. Nous espérons qu'ils seront les ambassadeurs du territoire lorrain, des entreprises lorraines qui les auront accueillis, et de l'Université de Lorraine et de l'IAE de Metz", explique Julien Husson, le directeur de l'IAE School of Management.

Projets culturels

Mais au-delà du rythme soutenu des études, les étudiants se décarcassent pour organiser des événements mettant en avant leur culture ukrainienne. "Nous allons organiser un spectacle théâtral, nous avons le projet d'ouvrir un magasin de produits ukrainiens à Metz, nous avons déjà trouvé le lieu. Nous serons aussi présents au marché de Noël", détaille Ivana, 22 ans, originaire d'Ivano-Frankivsk dans le sud-ouest de l'Ukraine. Elle est l'une des délégués de cette promotion franco-ukrainienne.

Les étudiants ont pu compter sur une grande solidarité des Messins pour s'intégrer dans la vie locale. Igor par exemple : âgé de 19 ans, originaire de Zaporijjia, habite depuis quelques mois dans une famille d'accueil : chez Laurence et Jean-Yves, à Châtel-Saint-Germain. Des liens très forts se sont tissés : "Ce sont les gens les plus positifs que j'ai jamais rencontrés dans ma vie. Ce niveau d'empathie, c'est incroyable. Ce sont devenus des amis. Ils font partie intégrante de ma vie".

Une fois diplômés, ces jeunes Ukrainiens pourront continuer leurs études l'an prochain en Lorraine ou ailleurs, et peut-être en Ukraine, si la situation le permet. Le diplôme franco-ukrainien de management et commerce international de Metz est encore programmé pour les deux prochaines années universitaires. Il pourrait devenir pérenne, quelle que soit l'évolution de la guerre, via des partenariats avec les universités ukrainiennes.