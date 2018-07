Un taux de réussite d'un peu plus de 84% dans le Cher, plus de 85% dans l'Indre : le cru 2018 du Diplôme National du Brevet est un peu moins bon que l'an passé.

Châteauroux, France

Les résultats du Diplôme National du Brevet, anciennement brevet des collèges, sont tombés et ils sont un peu moins bons que l'an passé. 84.5% des candidats ont obtenu leur diplôme dans le Cher et 85.5% dans l'Indre. Par rapport à l'an passé, le taux de réussite est en baisse de 0.6% dans l'Indre et surtout 3.1% dans le Cher. Des résultats qui sont inférieurs également au taux de réussite de l'académie qui s'élève à 86,1%. En revanche, les jeunes berrichons qui ont eu leur premier diplôme ont été brillants : plus de 71% d'entre eux ont décroché une mention. Le diplôme national du brevet évalue les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège.