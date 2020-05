DIRECT - Déconfinement : suivez la réouverture d'une école à Neuilly-Plaisance en Seine-Saint-Denis

C'était il y a deux mois presque jour pour jour : les établissements scolaires d’Île-de-France, comme dans le reste de l'Hexagone, fermaient pour une durée indéterminée face à l'épidémie de coronavirus. Avec le début du déconfinement ce lundi, une partie des écoles a commencé à rouvrir. Ce jeudi, c'est le cas de la plupart des écoles à Paris ou encore en Seine-Saint-Denis, comme à Neuilly-Plaisance. Pour vivre cette rentrée des classes pas comme les autres, France Bleu Paris vous propose de suivre Inès, 9 ans, en classe de CM1 à l'école Édouard Herriot.

● 530 élèves font leur rentrée ce jeudi matin à Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis. Cela représente un peu moins d'un quart des effectifs : 2 200 enfants sont scolarisés dans les 12 écoles de la commune.

● A l'école Édouard Herriot, où est inscrite Inès que nous allons suivre ce jeudi matin, 89 élèves sont attendus sur 245 habituellement scolarisés.

● Une troisième entrée a été créée pour accéder à l'école pour éviter que les enfants et leurs parents se croisent.

● Les salles de classe ont été aménagées et accueilleront entre 13 à 15 élèves par classe.

● La cantine a également été aménagée afin que les mesures de distanciation physique soient respectées : deux élèves seulement par table.

6h29 : Les grilles de l'école Édouard Herriot sont encore fermées, deux heures avant la rentrée de 89 élèves en primaire et en maternelle.

L'école Édouard Herriot, avant la rentrée des classes ce jeudi matin à Neuilly-Plaisance. © Radio France - Hajera Mohammad

6h23 : Notre reporter, Hajera Mohammad, est en route vers le domicile de la famille Aachour à Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis, qui se prépare pour la rentrée d'Inès, en classe de CM1.

