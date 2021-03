Un distributeur gratuit de protections périodiques au lycée Victor Hugo de Lunel

C'est un distributeur de couleur bleue installé juste à côté de la conciergerie, dans le hall d'entré du lycée Victor Hugo de Lunel (Hérault). Écrit en gros : "Changeons les règles". Les jeunes filles de l'établissement y trouveront des serviettes hygiéniques et des tampons en libre-service. L'appareil aurait dû être inauguré au printemps 2020 mais la crise sanitaire a reporté l'événement de plusieurs mois.

"C'est un tabou, probablement pour ma génération. Pour les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont ici au lycée, on voit que le tabou sur ce que sont les règles est dépassé. Ils vont préparer une société plus citoyenne, meilleure"- (Sophie Béjean, la rectrice académique Occitanie le jour de l'inauguration)

Celle qui est à l'origine de tout cela, c'est Louna Pierron, une ancienne élève de Victor Hugo, "Depuis que je suis au collège, j'ai mes amies qui viennent me voir et me demandent en chuchotant si j'ai pas un tampon ou une serviette. J'ai trouvé anormales deux choses : on n'a pas à chuchoter, à cacher qu'on a nos règles et ça devrait être disponible gratuitement". Aujourd'hui, elle est étudiante à Paris et directrice générale de l'Organisation internationale de la jeunesse mais reste très impliquée..

Des protections biologiques

Le Conseil de la vie lycéenne (CVL) a accompagné très activement le projet. "C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent et maintenant que c'est mis en lumière, on se rend compte qu'il y a des problématiques. Ça concerne notre entourage, ça pose problème alors on essaye de le résoudre" argumente Lucas un des élus du CVL.

"On accompagne aussi la cause du développement durable puisque les serviettes périodiques contiennent du pastique et il y a 45 milliards de serviettes jetées chaque année dans le monde"- (Bernard Holvoet, le proviseur du lycée)

Un des des problèmes est lié au prix des protections, ce qu'on appelle la précarité menstruelle. Chloé interroge : "C'est gratuit ? Je trouve que c'est super ! On ne devrait pas payer pour ça, parce qu'on est des femmes et qu'on l'a pas choisi". Son amie Lou renchérit "En plus ça coûte assez cher, du coup c'est vraiment très bien. Ça change la vie quoi".

Ayoub a beau être un garçon, il se sent tout de même concerné à 100% et il a participé lui aussi au projet "je voulais apporter ma petite pierre et, si plus tard, j'ai une fille je pourrais lui dire 'regarde, j'ai participé à ce qu'il y ait un avenir plus agréable pour toi'".

La Région de son côté s'engage à distribuer gratuitement des protections à toutes les lycéennes boursières à partir du mois de mai.