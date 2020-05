Distro skolaj Diwan Jakez Riou , e Kemper , goude ar c'henfinañ.

Pouezhusañ tra eo ar gwalc'hiñ an daouarn. Meur a wech bemdez, ha 'pad 30 sekondenn.Pezh vez graet ral a wech da gustum hag a vezo displeget pizh d'ar skolajidi. Bep a vaskl vezo gant an holl war he dremm pe e zremm. Pad an deiz evit ar gelennerien. Aotraet vezo ar grennarded d'o zennañ kuit ur wech staliet ouzh o zaol klas. Un dra start evit pezh a denn an darempred sokial. A hent all ne vezo ket a gouskva. Rankout a raio ar skolajidi distreiñ d'ar gêr bemdez. Re labourus vefe kempenn ar c'hambreier , ne zigemerfe nemet un den. Ar c'hlasadoù a joumo er memes lec'h bepred. D'ar gelennerien mont a zal glas da zal glas. Mare pred kreisteiz vezo ur gwall afer gant un urzh da heuliañ. Niverennoù war an taolioù. Gant-se krennet bravik a frankiz skoaz kentoc'h , 'doug troc'h kreiz an deiz k .Ne vezo ket an holl skolajidi d'ar memes poent er skolaj , ha ne deuint nemet 2 zervezh er zizhun. N'eo ket sur 'hellfe bezañ padus ur protokol ken strizh hervez soñj Erwann ar Berr, met ret eo ober gantañ. Kement ha klask reiñ lamm da red ar c'horonavirus.

Pennad kaoz gant Erwann ar Berr . Copier

Pellabour gant ar skolajidi a raio ar gelennerien a jomo er gêr .