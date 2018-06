E Penn-ar-Bed e oa Emmanuel Macron d'an 21 a viz Even. Embannet 'neus e vefe sikouret ar skolioù divyezhek gant ar Stad. Penaos eo bet degemeret an embanadenn-mañ e Breizh ? Setu ar goulenn savaret da vare Diviz ar yaou.

"C'hoant em eus e vefe sikouret ar skolioù prevez, publik ha Diwan evit kavout diskoulmoù a-benn e padfe da vat an deskadurezh e brezhoneg",'neus embannet Emmanuel Macron, e Kemper, d'an 21 a viz Even.

E-touezh ar sellerien e oa Stéphanie Stoll, prezidantez Diwan. "Er mare-mañ emaomp o prientiñ an distro-skol, met gant peseurt arc'hant ? N'eo ket sklaer an traou c'hoazh. Ret eo kemer divizioù ha penaos e vo sikouret Diwan. Diskleriet eo bet gant ar prezidant e vefe kavet diskoulmoù padus. Ma 'neus c'hoant ober petra 'neus embannet, prest omp !"

Gant memes soñj emañ Rémi Toulhoad, prezidant Divyezh. Labourat a ra kalz evit ma dremenfe mat an distro-skol o tont er skolioù publik. Emgavioù 'neus ha 'no gant ar c'hannaded ha kuzulierien ministr an deskadurezh.

Deus embanadenn ar prezidant ha deus an deskadurezh e brezhoneg dre vras oa bet komzet da vare Diviz ar yaou, d'an 21 a viz Even. Pedet e oa bet ganeomp Rémi Toulhoad, prezidant Divyezh ; Paul Molac, kannad ar Morbihan ha Yannick Kerlogot, kannad Aodoù-an-Arvor.

