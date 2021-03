Diwan conserve ses heures d'enseignement du breton au collège et au lycée

C'est un grand ouf de soulagement pour les élèves et enseignants de Diwan. Suite à une réunion entre le rectorat d'académie de Rennes lundi 1er mars, une solution a été trouvée pour préserver les heures d'enseignement du breton menacées dans le secondaire. "Nous avons été reçus par le rectorat pour expliquer le problème et exposer notre point de vue", explique la présidente de Diwan Breizh, Stéphanie Stoll. "L'Education nationale n'est pas revenue sur sa décision, le rectorat prendra donc en charge les heures de cours qui étaient en sursis".

"La mobilisation de tous" a payé

Mi-février, l'Education nationale avait annoncé que les collégiens et lycéens de Diwan ne bénéficieraient plus de trois heures de cours de breton par classe, mais par niveau chaque semaine. Les établissements secondaires comptant plusieurs classes par niveau auraient donc vu le nombre d'heures de cours par élève divisé par deux ou trois.

Une mesure "inacceptable", pour Stéphanie Stoll, qui salue "l'intérêt et l'importance que porte le recteur à l'enseignement de la langue bretonne".

Ce qui est décevant, c'est qu'à Paris, ils n'ont toujours pas compris le problème. - Stéphanie Stoll

Une manifestation avait réuni plus de 1.500 personnes à Brest le 20 février dernier contre la réduction du nombre d'heures de breton dans le secondaire. Plusieurs députés et sénateurs bretons, ainsi que le président de la Région Loïg Chesnais-Girard, avaient envoyé des courriers de protestation à Jean-Michel Blanquer. "C'est la mobilisation de toutes et tous, élus, membres du réseau, enseignants, et rectorat qui a permis de trouver cette solution", conclut Stéphanie Stoll.