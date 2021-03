Dix classes fermées en Côte-d'Or cette semaine à cause de l'épidémie de coronavirus

Comme chaque semaine, l'académie de Dijon publie l'état des lieux dans les écoles, collèges et lycées face à l'épidémie de Covid-19. Ce vendredi 5 mars, on comptabilise 10 classes fermées en présentiel à cause du virus en Côte-d'Or.