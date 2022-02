Dix fermetures de classe entérinées dans le Cher, neuf ouvertures

Le principal syndicat du premier degré, SE-UNSA s'est abstenu lors du vote en comité technique spécial. Il apprécie favorablement la dotation de cinq postes pour cette rentrée même si sa responsable, Agnès Rose Da-Costa, estime que globalement, les moyens ne sont pas là. SE-UNSA déplore l'absence de création de postes d'enseignants spécialisés, et le manque d'AESH pour accompagner les élèves en situation de handicap. L'autre syndicat, Le Snuipp-FSU est encore plus dur. Il a voté contre cette carte scolaire : les cinq postes d'enseignants supplémentaires, malgré une baisse du nombre d'élèves, ne trouvent pas grâce à ses yeux. Il s'agit en fait, analyse, le SNUIPP-FSU d'enseignants en formation qui se retrouveront à plein temps devant des élèves, au lieu de ne l'être qu'à mi-temps. Une vingtaine de classes se retrouvent à 25 élèves et plus affirme le syndicat et l'accompagnement des enfants ne sera pas renforcé, regrette, Estelle Lauverjat-Crépin, co secrétaire du Snuipp-fsu, puisque ces cinq dotations seront absorbées par quatre décharges de poste de direction et la création d'un poste pour enfants autistes. Notez que la fermeture d'une classe à Massay est révisable : un comptage sera fait le jour de la rentrée. L'école de Cornusse fermera.

Estelle Lauverjat-Crépin, co-secrétaire du Snuipp-FSU dans le Cher © Radio France - Michel Benoit

Dix fermetures : Maternelle des Pijolins (Bourges), Ecole primaire Cour-Chertier (Bourges), Ecole élémentaire Préssavois (Bourges), Ecole élémentaire Paul Arnault (Bourges), Maternelle l'Envol (Trouy), Ecole primaire de Charenton du Cher, Ecole primaire de Massay (Révisable) , Ecole maternelle Rive droite (St-Florent sur Cher), Ecole Maternelle Claude Têtard (Vierzon), Ecole de Chalivoy-Milon

Les syndicats d'enseignants ne sont pas satisfaits de la carte scolaire pour la rentrée de septembre dans le Cher. © Radio France - Michel Benoit

Neuf ouvertures : Ecole élémentaire Maryse Bastié (Bourges), Ecole maternelle Asnières (Bourges), Ecole élémentaire Marcel Plaisant (Bourges), Ecole St-Eloy de Gy, Ecole de Morthomiers, Ecole maternelle du Colombier (Vierzon), Ecole primaire Château (Vierzon), Ecole élémentaire Les Charmilles (Mehun sur Yèvre), Ourouer les Bourdelins.