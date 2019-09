Dix fois plus d'élèves pour la session de remplacement du brevet décalé à cause de la canicule

Les collégiens seront dix fois plus nombreux que d'habitude à passer les épreuves de la session de remplacement du brevet ce lundi et ce mardi. L'examen avait du être décalé en juin dernier à cause de la chaleur et de nombreux élèves n'avaient pas pu s'y rendre.