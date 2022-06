Dix jours sans écrans : ces élèves dijonnais ont-ils relevé le défi?

Est-ce que vous tiendriez dix jours sans regarder un seul écran? Un peu plus de 1 000 élèves de maternelle et primaires du quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon ont testé pour vous. Depuis le mercredi 8 juin 2022, ils ont pour consigne de ne pas (trop) regarder d'écrans. Six écoles participent à ce défi, qui se termine le vendredi 17 juin 2022, et qui a pour objectif de sensibiliser les familles aux risques des écrans. Défi relevé ou pas?

Cap ou pas cap?

Vivre sans télé, sans téléphone, ni jeux vidéos pendant dix jours peut paraitre simple, mais ça ne l'est pas tant que ça pour Bambo, par exemple. Il a l'habitude de regarder son téléphone dès qu'il rentre de l'école, il doit donc trouver des astuces pour s'en empêcher : "il y a des jours où c'est plus facile. Les jours où il y a école par exemple mais le mercredi c'est dur parce qu'il reste plein de temps avant d'aller se coucher." Alors parfois... il a craqué : "je n'arrive pas à m'en empêcher" avoue-t-il.

Pour d'autres, c'est plus simple d'oublier les écrans, comme pour Rwaël : "quand on est souvent dehors comme moi ça ne pose pas de problème : je vais jouer au foot ou je vais au skate parc".

Les parents d'Inès limitent déjà ses temps d'écrans : pas plus d'une demi-heure par jour en semaine, et une heure le week-end. Elle a vite trouvé des activités pour remplacer la télé, mais elle l'avoue, ça ne durera que le temps du défi : "je pense que je vais retourner jouer aux jeux vidéos, mais je continuerai à jouer dehors".

Côté parents, certains l'avouent, ce n'est pas toujours simple d'empêcher les enfants de se mettre devant la télé. Nathalie précise : "en ce moment, il y a de l'école et c'est l'été, donc c'est plus simple, mais quand ce sont les vacances d'hiver forcément ils sont plus devant les écrans".

Les élèves de l'école Champs Perdrix ont-ils tenu le coup?

Des activités pour aider les élèves

Pour motiver les élèves, l'école primaire Champs Perdrix s'organise. Tous les matins, les professeurs font le point dans leur classe : ils demandent à chacun combien de temps il a passé devant un écran la veille, et en fonction, les élèves reçoivent un certain nombre de bouchons. Eddy en a eu quatre, il l'avoue lui-même ce n'est pas beaucoup mais il est quand même content de lui : "ça prouve que j'ai fait des efforts, et puis moi je n'avais jamais passé dix jours sans écrans, c'est long!"

Autre astuce pour aides les enfants : organiser des animations. Deux fois pendant ces quatre jours, l'école Champs Perdix proposait à 90 élèves de découvrir des activités qui pourraient remplacer les écrans : rollers, randonnée ou jeux de société. Neila a essayé les rollers, et ça lui a bien plu : "j'aimerais bien en faire plus souvent mais je n'en ai pas chez moi... j'en demanderai pour mon anniversaire."

En tous cas, tous les enfants participent de bon cœur et l'école compte bien participer à nouveau au défi en 2023.