Dordogne : 16 518 foyers vont bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire

Les parents périgourdins pourront toucher cette aide dès ce jeudi 17 août. Elle aide certains parents d'enfants et d'adolescents scolarisés entre 6 et 18 ans.

Pour les parents d'enfants âgés de 6 à 15 ans, pas besoin de faire de démarche, l'aide à la rentrée scolaire (ARS) est automatique. Si l'élève a entre 16 et 18 ans, est né entre le 16 septembre 1999 et le 31 décembre 2001 inclus, il faut faire une déclaration sur le site internet de la CAF Dordogne.

L'ARS est réservée aux allocataires parents d'enfants ou d'adolescents, élèves, étudiants ou apprentis entre 6 et 18 ans et dont les ressources de l'année 2015 sont inférieures à un certain montant mais Laurent Lembeye, responsable ligne du public de la CAF Dordogne le souligne, "le plafond de ressources varie en fonction de la situation familiale de chaque foyer."

Pour un enfant, elles ne doivent pas dépasser les 24.404 €, pour deux enfants, 30.036 €, pour trois enfants 35.668 € et ensuite, 5.632 € par enfant en plus.

Les montants varient aussi en fonction de l'âge de l'enfant. Entre 6 et 10 ans, l'allocation est de 364,09 €, entre 11 et 14 ans, elle est de 384,17 € et entre 15 et 18 ans, de 397,49 €.

