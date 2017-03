Dordogne : 30 lycéens s'affrontent en anglais pour le 7e tournoi de débats départemental

Une trentaine de lycéens périgourdins se sont affrontés ce mercredi au lycée bertran de Born, à Périgueux pour le 7ème tournoi de débats en anglais départemental. Ils ont à chaque fois vingt minutes pour défendre leur bout de viande

Les mains tremblent un peu, les regards se croisent, les sourcils se froncent... Les huit lycéens assis face à face sont prêts. Le thème du deuxième round : "Tout le monde devrait être végétarien". Ils ont 20 minutes pour débattre sur le sujet, d'un côté les pour, de l'autre les contre et tout ça en anglais. Attention, parler en Français est complètement interdit. Pour les noter, un jury de six élèves et professeurs d'anglais et l'applaudimètre du public.

"C'est bien pour notre niveau d'anglais. On s'améliore en débattant même si parfois c'est pas évident." - Clément, 16 ans.

Les trois critères sont : la qualité des arguments, les temps de parole bien réparties et bien évidemment le niveau en anglais. Pour éviter la casse, les élèves ont un joker : un animateur anglophone peut leur souffler quelques mots de vocabulaires même si tout est préparé avant le débat.*

Les 30 débatteurs ont 20 minutes pour préparer leur argumentaire © Radio France - Caroline Pomès

20 minutes de préparation

Les jeunes débatteurs ont 20 minutes avant le débat pour préparer leur argumentaire. Assis en rond, du thé et des petits gâteaux secs à l'anglais comme carburant, les groupes les Whites Stripes, les White Ghost, Green Panters s'échauffent et listent des arguments. Tous les niveaux et âges sont mélangés, du niveau de seconde à la classe de prépa. C'est l'équipe des Red blood moon qui a gagné la finale !