Dordogne : meilleure réussite au bac cette année avec 3065 nouveaux bacheliers périgourdins

La cuvée 2017 du baccalauréat compte 3065 périgourdins ! C'est 111 de plus qu'en 2016. Le taux de réussite est cette année de 89,1 %. Cocorico ! Nous sommes 1.2 point au dessus de la moyenne national !

Cette année, 3 065 périgourdins ont décroché leur baccalauréat toutes filières confondues. C 'est 111 de plus qu'en 2016. Le taux de réussite de nos jeunes est de 89 % alors qu'au niveau national, ce taux est de 87,9 %.

On doit surtout ce bon score aux baccalauréats professionnels et technologiques. En voici le détail :

Bac général

Pour les filières scientifiques, économiques / sociales et littéraires sur 1780 candidats périgourdins, ils sont 1 573 à avoir obtenu le précieux sésame. Soit un taux de réussite de 89.7 %. C'est 1.5 point de moins que l'an dernier. C'est aussi moins bien qu'au niveau national (90.7 %)

Les résultats du bac général pour l’ensemble de l’académie de Bordeaux - Académie de Bordeaux

Bac Technologique

Pour les filières sciences et technologies sur les 706 candidats, ils sont 639 à être admis par le jury. C'est un taux de réussite de 92.2 % (+0.9 par rapport à 2016). Au niveau national ce taux de réussite est de 90.6 %

Les résultats du bac technologique pour l’académie de Bordeaux - Académie de Bordeaux

Bac Professionnel

Pour les 77 formations du Bac professionnel en Dordogne, sur les 1 011 élèves l'ayant présenté, ils sont 853 à l'avoir obtenu, soit un taux de réussite de 85.6 %. C'est mieux qu'en 2016 où le taux de réussite était de 84.5 %. C'est mieux aussi qu'au niveau national avec 4.4 points de plus.