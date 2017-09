Dordogne : 31 enfants par classe à l'école maternelle de Coursac

Les parents d'élèves de l'école maternelle de Coursac se sont mobilisés ce lundi de rentrée scolaire pour protester contre les sureffectifs dans les classes. 31 élèves par classe cette année. Ils demandent l'ouverture d'une quatrième classe.

Hier plus de 20 parents de la commune de Coursac se sont mobilisés pour obtenir l'ouverture d'une quatrième classe dans l'école maternelle. Actuellement, 93 enfants sont inscrits cette année dans l'établissement. En 2016 ils étaient 81 et 75 en 2015. Résultat : 31 élèves dans chacune des trois classes. Une situation intenable pour les enfants et les enseignants que les parents ont décidé de prendre à bras le corps.

93 élèves sont scolarisés à l'école maternelle de Coursac cette année © Radio France - Manon Derdevet

"En classe comme un poisson dans l'eau, pas comme une sardine en boite" et "Maternelle en batterie". C'est ce que l'on peut lire sur les panneaux accrochés devant l'école maternelle de Coursac. Devant, des dizaines de parents inquiets.

"L' augmentation du nombre d'élèves est constante dans la commune. Nous avons besoin d'un nouvel enseignant. Les enfants se retrouvent dans une situation très compliquée. Ils entrent à l'école, ils ont besoin d'être rassurés, accompagnés pour avoir envie d'apprendre et ils se retrouvent en sureffectif dans des locaux trop petits." s'inquiète Jean Baptiste, papa d'un petit garçon qui entre à l'école maternelle cette année en petite section.

Mais l'école de Coursac n'est pas la seule touchée dans la région. Ce lundi matin de rentrée scolaire les parents d'élèves se sont aussi mobilisés à Jumilhac-Le-Grand et Saint-Paul-La-Roche. 70 parents ont investi la cours de récréation pour demander eux aussi l'ouverture d'une nouvelle classe. Dans l'école primaire et maternelle de la commune, les 106 élèves sont aussi parfois 30 par classe et sont répartis de manière un peu baroque parfois. Cette année, les CE2 font classe commune avec la petite section de maternelle. Il n'y a qu'une enseignante pour 30 enfants de 2 à 8 ans. Une organisation qui ne peut pas permettre aux enfants d'apprendre dans de bonnes conditions pour Thomas Chapeyroux, parent délégué dans la commune.

Une réunion avec l' inspectrice d'académie de Dordogne aura lieu dès mardi pour discuter de ces problématiques.