Dordogne : une association veut ouvrir une école alternative dans le village de Molières

Dordogne, France

L'école maternelle trône au milieu du village, sans vie. Faire renaître l'école maternelle de Molières. C'est le projet de l'association "Les Petits Molières" du village près de Bergerac. L'école maternelle publique a définitivement fermé il y a près de deux ans. Alors, avec l'accord de la mairie, l'association va ouvrir une école Montessori en septembre.

Dans l'ancienne école maternelle, Ute Bamberger, présidente de l'association "Les petits Molières", veut revoir des enfants apprendre, mais autrement : "L'esprit d'une école Montessori est une école qui se distingue de l'école publique en France. Cette pédagogie va prendre en compte les spécificités de chaque enfant, il y aura des apprentissages qui préparent la lecture et le calcul tout en se basant sur des activités ludiques".

Les membres de l'association "Les Petits Molières" appellent aux dons afin de financer le matériel pédagogique © Radio France - Laurence Méride

Une école privée hors contrat avec des enseignements ludiques, c'est ça l'école Montessori. L'adjoint au maire Thierry Gillet espère surtout que l'école va dynamiser la commune : "On veut attirer de nouvelles familles avec de jeunes enfants à Molières. Pour ça, on a une éducatrice, une directrice, une association, des bâtiments. Pour le moment, on a 6 à 7 enfants déjà inscrits pour l'école."

Un projet qui ne fait pas l'unanimité

Mais ce n'est pas suffisant pour la conseillère municipale Gabrielle Telotte. Elle a voté contre le projet lors du conseil municipal en février : "Il faudrait 15 enfants pour que tous les frais de fonctionnement soient couverts. Je ne vois pas comment les gens de la commune avec leurs petits salaires vont donner 300 euros par mois pour un enfant en école maternelle. Je ne critique pas, mais bon je n'y crois pas!"

L'association "Les Petits Molières" veut y croire. Il lui manque quelques financement afin de réduire le coût mensuel de l'école. Elle souhaite que les parents ne paient pas plus de 250€ par mois. Un appel aux dons a été lancé sur internet afin de financer le matériel pédagogique.

L'an dernier on comptait pas moins de six écoles alternatives privées et hors contrat dans le département de la Dordogne.