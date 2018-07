On connait désormais les résultats définitifs du bac 20018. A l'issue des rattrapages qui se sont déroulés en début de semaine, les élèves périgourdins ont fait bien mieux que leurs camarades de l'an dernier. L'académie annonce un taux de réussite de 93 % au bac général contre un peu plus de 89 % en 2017. Soit trois points de mieux. Le bac technologique affiche un taux de réussite de 92,4 % de réussite pour le bac technologique et 83,7% en filière professionnelle.