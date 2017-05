Dordogne : besoin d'un coup de pouce pour les révisions du bac ? Des étudiants répondent à vos questions

A un mois des épreuves du bac, les lycéens peuvent bénéficier d'une aide personnalisée par téléphone grâce à la région Nouvelle-Aquitaine. Une plateforme d'aide aux devoirs est disponible pour tous les élèves. Des étudiants répondent à leurs questions.

A un mois du début des épreuves du baccalauréat, les lycéens sont déjà plongés dans leurs révisions. Les premières épreuves démarreront le 15 juin avec le français. S'ils ont des doutes, des questions qu'ils n'osent pas poser à leur professeur, la région Nouvelle-Aquitaine propose d'appeler une plateforme téléphonique pour les aider à réaliser un exercice ou mieux comprendre un chapitre de leur cours.

Ouvert de 18h à 21h

Il s'agit d'un service de soutien scolaire mais gratuit. Du lundi au jeudi à partir de 18h et jusqu'à 21h, une vingtaine d’étudiants de l'université de Bordeaux se mettent à disposition des lycéens et des apprentis de toute la région. Ils peuvent répondre aux questions qui concernent les maths, le français, l'anglais, la physique ou encore l'espagnol, de la seconde à la terminale et toutes sections confondues. Les élèves peuvent même envoyer leurs exercices par mail. Les étudiants sont là pour les guider à mieux comprendre un point obscure de leur programme.

Un service renforcé avant le bac

Au final tout le monde est gagnant, les lycéens et les apprentis peuvent bénéficier d’une aide gratuite, personnalisée, et les étudiants se font un peu d'argent de poche. Pour trois heures de vacation par soirée ils perçoivent une cinquantaine d'euro. A partir du mardi 6 juin et jusqu'au mercredi 14 juin le service sera renforcé et disponible du lundi au vendredi de 14h à 18h. Même chose du 26 juin au 6 juillet. Pour contacter la plateforme il faut composer le 05.57.57.50.00.