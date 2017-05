Dordogne : bientôt une école maternelle troglodyte à Agonac

D'ici à la rentrée 2019, si tout va bien, la commune d'Agonac, en Dordogne, accueillera les enfants de maternelle dans une école troglodyte. Semi-enterrée sous la place centrale de la commune, elle sera aussi plus proche de l'école primaire et de la cantine.

Il faut encore un peu d'imagination pour visualiser une école maternelle au centre de la commune d'Agonac. Pour l'heure, le projet est dans les cartons, mais bientôt, une école de trois classes verra le jour sous la place du 11 novembre.

Une trentaine d'architectes

La maire de la commune de 1 800 habitants, Christelle Boucaud, visualise très bien la future école maternelle. "L'idée est de préserver le rempart et d'insérer des baies vitrées, des puits de jour...", explique-t-elle en dépliant les croquis. "Enfin, ça se sera aux architectes choisis de le décider...", sourit-elle, enthousiaste.

L'espace en blanc au centre du croquis représente le terrain de sport devant lequel sera construit l'école. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

Pour l'heure, une trentaine d'architectes, notamment "de la région bordelaise", a proposé un projet pour cette école troglodyte. L'heureux élu sera choisi dans les prochains jours. La construction démarrera ensuite d'ici la fin de l'année 2017, voire début 2018.

Regroupement d'écoles

Et le chantier devrait durer plusieurs mois. Il faut dire que le projet d'une école troglodyte n'est pas une mince affaire. Il va falloir creuser sous la place du 11 novembre et créer "un cheminement piétonnier", une entrée juste devant le terrain de basket, "le lieu de rassemblement des jeunes du village."

"Ce serait quand même nettement mieux quand ce sera là-bas", se réjouit Pierre-Yves Mousnier, le directeur de l'école primaire d'Agonac. Les 70 enfants de l'école maternelle n'auront plus à parcourir plusieurs dizaines de mètres pour rejoindre le centre du bourg et surtout la cantine, le midi.

L'avantage est que les locaux seront plus groupés qu'actuellement Pierre-Yves Mousnier, directeur de l'école primaire

Les remparts de la place du 11 novembre devraient rester en place, l'école sera construite en-dessous. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

En installant la nouvelle école maternelle en plein centre de la commune, elle sera en effet à deux pas de l'école primaire, mais aussi de la cantine. "Les enfants n'auront plus besoin de faire le trajet à pied et puis y'a un vrai projet de vie à créer ici", résume Christelle Boucaud.

Agonac avait besoin d'une nouvelle école, "l'actuelle est trop petite et commence à être vétuste." Le projet de l'école semi-enterrée a donc été soumis, avec l'idée de construire "un lieu de vie." "La place historique du village perdait de son attractivité, l'idée est d'en refaire un lieu de vie, d'échange et de rencontres..." , souligne la maire.

Une deuxième phase de travaux s'en suivra pour "l'aménagement paysager" de la place. Des arbres, de la verdure et un espace convivial sur le toit de l'école. Ce qui fait bien plaisir à Perrine, maman d'élèves : "Cette place on l'aime bien, on avait un peu peur qu'il y ait un gros bloc au milieu s'il y avait eu une école moderne."

De nombreux travaux sur la commune

La nouvelle école maternelle d'Agonac ne devrait pas sortir de terre avant la rentrée 2019, "avant ce n'est pas optimiste, c'est utopiste", sourit Christelle Boucaud. Le budget devrait s'élever à hauteur de 900 000 euros, "pris en charge à 60% par les aides publiques." Une somme qui revient "plus ou moins au budget qui aurait été nécessaire pour la construction d'une école plus traditionnelle."

En attendant, la commune poursuit avec d'autres travaux : ceux de la médiathèque ont débuté il y a un bon mois. En septembre prochain, débuteront ceux du gymnase.

En ce qui concerne l'école qui sera dans deux ans et demi l'ancienne maternelle d'Agonac, les locaux trouveront une nouvelle vie, "réhabilités en logement et en local jeunes." La nouvelle école troglodyte, elle, comptera trois classes, une salle dortoir et peut-être une extension.