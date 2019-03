Dordogne : des étudiants relèvent le défi d'un repas 100% végétal

Coulounieix-Chamiers, France

Les professeurs du BTS Science et technologie des aliments du lycée La Peyrouse de Coulounieix-Chamiers ont décidé de profiter de la tendance végan pour imposer un défi à leurs élèves de deuxième année : préparer des pâtés 100% végétaux.

50 personnes, des professeurs et des élèves de première année ont dégusté leurs créations ce mercredi en fin de matinée. Cinq groupes ont travaillé chacun sur une recette différente, avec un légume imposé, depuis le mois de septembre. Le groupe d'Alicia avait tiré au sort le chou, celui de Myriam, la carotte : "C'était assez compliqué, on s'est dit mais comment on va faire, il n'y a pas de viande ! On ne voyait pas trop on allait" confie Alicia. Et Myriam d'ajouter en souriant : "Pour que ça soit plus compact, c'était compliqué, et aussi au niveau du goût parce que je ne suis pas très très légume."

L'aubergine campagnarde à la provençale © Radio France - Noémie Philippot

Résultats : une terrine aux deux pois et curry, une terrine trop chou, une parmentière carotte/châtaigne tofu fumé, un cake butternut et ses épices, et un toast d'aubergine campagnarde à la provençale. Des apéritifs très éloignés des classiques périgourdins, mais justement : "puisqu'on est un lycée où on produit notamment du canard, on s'est dit cette année, on ne va pas produire du canard, c'est trop facile pour eux, on va les faire travailler sur du végétale, explique Faride Hamana, professeur d'éco-gestion. On a une ambiance très végan dans la société, et c'est très intéressant de les faire réfléchir sur ce type de produit."

Pour élaborer ces recettes, les étudiants ont travaillé depuis le mois de septembre dans les ateliers du lycée mais aussi chez eux. © Radio France - Noémie Philippot

Il y a toujours un moyen végétal pour remplacer ce qu'il y a dans l'animal." Sébastien, étudiant en BTS Science et technologie de l'alimentation.

Après des heures de tests dans les ateliers du lycée, où dans la cuisine familiale, le pâté 100% végétal n'est plus si étrange que ça pour Sébastien : "On a utilisé la lentille qui apporte la lentille et permet de texturer, pour amener un petit peu d'onctuosité, on a la matière grasse qui est amenée par l'huile végétale. Il y a toujours un moyen végétal pour remplacer ce qu'il y a dans l'animal."

Prochaine étape du projet : parler packaging, prix du produit, publicité ... De la conception à la commercialisation, les élèves doivent aller jusqu'au bout de cette promotion du végétal.