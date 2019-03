Dordogne : des lycéens participent à un concours de débats en anglais

Périgueux, France

Do you speak English ? My oncle is rich and Bryan is in the kitchen !

Eux ont un bien meilleur niveau d'anglais que cela. 32 élèves venus de huit lycées périgourdins et limousins se sont affrontés ce mercredi pour la neuvième édition du tournoi départemental de débats en anglais.

Cette édition avait lieu au lycée Albert Claveille. Avec à chaque fois, des équipes de quatre élèves.

Exemple avec ce premier débat. L'équipe Rose, les Pink affrontait l'équipe grise, les grey du lycée Bertran de Born.

Avec un thème : "Social network make us more social", les réseaux sociaux nous rendent-ils plus sociaux ?

Les débats ont lieu en public avec par exemple des collégiens qui assistent aux différentes argumentations, dans une salle où un drapeau néo-zélandais a été accroché, quelques fanions américains aussi.

Un débat à quatre contre quatre donc, qui dure 20 minutes environ, face à un jury composé de lycéens et de professeurs d'anglais.

Argumentation, aisance, courtoisie, cohésion de groupe, tout est pris en compte.

Un exercice très apprécié explique Candice Marceau, qui enseigne l'anglais au lycée Claveille :

"Ce sont des débats citoyens en anglais, ils découvrent le sujet au moment où ils commencent à préparer, puis ils ont 20 minutes pour se préparer. Puis l'équipe pour et l'équipe contre se retrouvent pour débattre pendant une vingtaine de minutes" dit Candice Marceau

"Ils adorent, on en a toujours quatre ou cinq qui sont très volontaires pour le faire" note l'enseignante.