"On leur met le pied à l'étrier" : douze ordinateurs portables offerts à des jeunes du Grand Périgueux

Des ordinateurs portables pour les jeunes en difficultés. La mission locale du Grand Périgueux est en train d'en distribuer douze à des jeunes Périgourdins âgés 16 à 18 ans et n'ayant pas les moyens d'en acheter un. Les huit premiers ont été distribués mercredi. Les quatre derniers seront donnés en main propre dans les prochains jours. Il s'agit de PC reconditionnés, offerts avec une clé 4G et un abonnement internet d'un an. Les bénéficiaires auront également des formations au numérique.

L'opération intitulée "Reussite connect" n'a rien coûté à la mission locale grâce à ses partenariats avec la fondation Break Poverty, Emmaüs Connect et l'association régionale des missions locales.

Un ordinateur et des formations sur le numérique

L'idée de cette opération est d'accompagner ces jeunes en difficultés. "On leur met le pied à l’étrier parce que ce sont souvent des personnes qui sont sorties du système scolaire. Ils n'ont pas de formation particulière. Et ils n'ont pas les moyens de s'acheter un ordinateur portable", explique Jean-Louis Amelin, le président de la mission locale du Grand Périgueux. Il espère qu'avec cette aide, les jeunes bénéficiaires auront tous les outils nécessaires pour avancer dans leur projet professionnel.

Des ordinateurs portables pour les jeunes en difficultés à la mission locale du Grand Périgueux

Jessica à 18 ans est en service civique à Périgueux, et elle reconnait que cet ordinateur va l'aider dans son quotidien. "Jusqu'à présent, je prends l'ordinateur de ma mère quand elle n'en a pas besoin au travail. Sinon, j'écris sur du papier", explique-t-elle. "Cet appareil va me servir pour travailler. Je vais pouvoir enregistrer dessus mes animations pour le service civique. Et il va me permettre de poursuivre mes études plus tard."