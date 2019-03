Dordogne : des parents d'élèves mécontents des nouveaux locaux du centre de loisirs de Hautefort

Hautefort, France

Depuis début janvier, le centre de loisirs de Hautefort a déménagé. Pour des raisons financières, à cause du coût d'entretien trop élevé notamment, la vingtaine d'enfants du centre a quitté La Chartreuse, un ancien presbytère avec un grand espace vert et des jeux pour les enfants, pour s'installer à l'étage de l'école maternelle.

Une déception pour certains enfants, comme Noam, 5 ans, qui n'a plus très envie de venir pendant les vacances scolaires. "On est obligés de rester là-haut maintenant, on ne peut aller jouer sur l'espace vert que quand les adultes nous le disent. Avant, au centre de loisirs, on pouvait faire un peu plus ce qu'on veut", raconte le petit garçon.

Vincent, son papa, est lui aussi, très déçu des nouveaux locaux. "Il y a une petite cuisine qui doit faire une quinzaine de mètres carrés, et une autre pièce qui fait la même superficie. Les enfants sont un peu les uns sur les autres", déplore-t-il. "En plus, ils sont à l'étage, donc ils doivent descendre et monter pour aller dehors à chaque fois".

Une pétition pour demander de nouveaux locaux

Alors certains parents ont lancé une pétition, qui récolte pour l'instant une centaine de signatures. "Le sens de cette pétition, c'est de dire que nos enfants ne sont pas bien ici. Ils étaient bien à La Chartreuse. Est-ce qu'on peut réfléchir tous ensemble pour trouver des solutions ?", explique Marie-Pierre, qui s'inquiète aussi des conditions de sécurité.

Les anciens locaux, à La Chartreuse. © Radio France - Emeline Ferry

L'association Léo Lagrange, qui gère le centre de loisirs, estime que les locaux sont décents et que la sécurité est assurée. Du côté de la communauté de communes, on se dit prêt à chercher d'autres locaux, éventuellement sur les communes alentour. "On peut comprendre que les parents et les enfants regrettent les locaux précédents. On est ouverts à la discussion pour essayer de trouver d'autres locaux avec la mairie", indique Dominique Bousquet, président de la communauté de communes du Terrassonnais en Périgord noir Thenon Hautefort.

La mairie ne voit pas d'autre solution

Mais le maire de Hautefort, Yves Moreau, ne voit pas où est le problème avec les locaux au dessus de l'école maternelle. "Je ne comprends pas pourquoi ces quelques familles se rebellent. Parce qu'on a transféré le centre de loisirs d'un endroit magnifique, certes, dans un endroit plus conventionnel ? Je ne vois que trois solutions : soit on reste dans ces locaux du groupe scolaire, soit on ferme et l'affaire est réglée, ou alors imaginons un rêve inaccessible, prenons une aile du château, mettons à disposition 33 hectares du parc pour les animations... Allons, un peu de sérieux, que tout le monde revienne à de bonnes considérations, et tout ira bien. Je veux bien croire que l'enfant est roi, mais à un moment, il faut tout relativiser et tout recadrer", déclare-t-il.

Il ajoute qu'il ne voit pas d'autres locaux disponibles sur sa commune. "Il n'y a jamais un seul problème dans ce groupe scolaire. Pour en avoir visité d'autres, je pense qu'ils peuvent être heureux ici. Les locaux sont bien entretenus, ils ont tout le matériel et tout ce qui va bien", conclut l'élu.