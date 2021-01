L'IFSI de Périgueux organise deux journées portes ouvertes ce mercredi 27 et ce samedi 30 janvier pour présenter leurs formations aux futurs étudiants. C'est une première pour l'IFSI contraint comme tous les établissements par la crise sanitaire.

Dordogne : deux journées portes ouvertes virtuelles sur les formations infirmiers et aides soignants

Il y aura bien des journées portes ouvertes cette année à l'IFSI de Périgueux. Le centre de formations en soins infirmiers organisent deux journées d'information ce mercredi 27 et ce samedi 30 janvier en virtuel. Déjà plus de 110 jeunes se sont inscrits affirme la directrice de l'IFSI, Christine Etiève, invité de France Bleu Périgord ce mardi 26 janvier.

Les jeunes intéressés doivent s'inscrire sur Facebook ou bien flasher le QR Code présent sur l'affiche ICI. Au cours de ces journées, des échanges par Zoom sont prévus avec des formateurs mais aussi avec des étudiants pour que les jeunes intéressés par les formations puissent poser toutes leurs questions. Les journées portes ouvertes doivent normalement présenter aux futurs étudiants les locaux mais l'IFSI déménage à la rentrée de septembre 2021 dans de nouveaux locaux sur le Campus du Périgord. Les travaux n'ont pas pris de retard "à priori" selon la directrice de l'IFSI.

Christine Etiève, directrice de l'IFSI de Périgueux Copier

A l'IFSI, plus de 350 étudiants se forment pour devenir infirmier ou aide-soignant, des carrières "vocation" reconnait Christine Etiève au regard de l'engagement personnel nécessaire au quotidien. Ce sont des métiers "extrêmement riches au niveau des relations humaines et où l'on apprend tous les jours et où l'on retrouve la satisfaction d'aider" mais également des métiers où les jeunes étudiants sont assurés de trouver du travail à la sortie de leurs formations explique la directrice de l'IFSI car les besoins sont importants en Dordogne notamment.