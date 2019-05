Dordogne : elle interpelle Jean Michel Blanquer sur un marché, le lendemain la mairie apprend que l'école est sauvée

Tursac, France

Emmanuel Macron l'avait promis lors de sa conférence de presse d'après grand débat national : sans l'accord des maires, plus aucune école ne fermera, même dans les petits villages ruraux.

Alors, la femme du maire de Tursac, village de 350 habitants en Périgord noir a profité de la visite du ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer dimanche à Saint-Cyprien en Dordogne pour lui demander de sauver l'unique classe de l'école de son village.

Une classe de six niveaux et environ 17 élèves (de la grande section au CM2).

Plus que jamais menacée car jusque là classée en "blocage à la fermeture" pour la prochaine rentrée.

Alors coïncidence ou pas dès le lendemain, le maire a reçu un coup de fil de l'académie lui expliquant que l'école ne fermerait pas.

Comme le raconte Michel Talet, le maire de Tursac, qui lutte pour sauver son école quasiment depuis son élection en tant que maire il y a 35 ans :

"Mon épouse allait au marché, j'avais entendu que le ministre serait là, alors elle s'est approchée, elle lui a serré la main, elle lui a dit voilà, notre école est dans une situation critique, on voudrait qu'elle reste ouverte. Le ministre l'a regardé, lui a pris la main et lui a dit dans les yeux madame, je peux vous assurer que votre école ne fermera pas. Et le lendemain l'académie appelait la mairie pour nous dire que le blocage à la fermeture était levé".

"On tient beaucoup à cette école, elle fait complètement partie de la vie du village" dit le maire

De son côté l'inspection d'académie explique que la décision de ne pas fermer l'école de Tursac était prise avant l'intervention du ministre. En fait, dès l'annonce d'Emmanuel Macron à la télévision, mais qu'elle n'a été communiquée que lundi.

Décision qui doit être actée en conseil départemental de l'éducation national fin juin.