Dordogne : "étudier à la campagne a encore plus de sens aujourd'hui"

L'école hôtelière de Savignac s'est réorganisée à cause de l'épidémie de coronavirus mais cela ne l'a pas empêchée d'ouvrir une nouvelle formation et d'enregistrer 20% d'élèves en plus pour cette rentrée 2020.

Sur le campus de l'école de Savignac-les-Eglises, 350 étudiants âgés entre 19 et 32 ans ont fait leur rentrée au début du mois de septembre. L'école qui forme les futurs cadres des établissement hôteliers a enregistré 20% d'inscriptions en plus cette année. Selon le directeur Richard Ginioux, "beaucoup de familles se disent que c'est le moment d'étudier car le marché du travail est tendu. Etudier à la campagne, à Savignac, plus que jamais prend son sens. Il y a une envie de retour à la campagne, on se sent plus sécurisé à la nature que dans une grande ville et il y a moins de risque d'être contaminé dans une petite commune".

L'école de Savignac a ouvert une nouvelle formation pour cette rentrée 2020 Copier

Anticiper une deuxième vague pour éviter la fermeture

Sur le campus, le port du masque est obligatoire dans les locaux mais aussi dans le parc et "les étudiants jouent le jeu même s'il y a parfois quelques rappels à l'ordre". La direction a organisé la cantine pour éviter que les étudiants se retrouvent tous en même temps pour déjeuner. Malgré tout, le directeur Richard Ginioux anticipe une deuxième vague arrivait. "On réfléchit au "twinin", c'est à dire que la moitié de la classe est en présentielle, l'autre moitié est à la maison mais cela nécessite une réorganisation avec les intervenants et le matériel qu'il faut prévoir".

Une nouvelle filière en apprentissage pour le Bachelor

L'école de Savignac a ouvert cette année une filière en alternance pour son Bachelor. Initialement prévu pour 20 élèves, l'école a revu sa capacité d’accueil à la hausse pour recevoir 32 élèves cette saison. La formulation dure 14 semaines avec 350 heures de cours. Les élèves passent une semaine à l'école avant de rejoindre leurs entreprises en apprentissage pour trois semaines.

La majorité des étudiants ont trouvé leurs entreprises. Sept entreprises sont en Dordogne : le Vieux Logis, la Chartreuse, Korian à Issigeac, la Villa Occitane.... et 11 en région Nouvelle-Aquitaine et les autres dans les grandes villes françaises. "On prévoit de doubler les effectifs l'année prochaine", affirme Richard Ginioux.

Des stages à l'étranger conditionnés par l'épidémie

Pour les autres formations qui prévoient notamment des séjours à l'étranger pour valider le cursus, l'école a renforcé certains partenariats avec des pays moins touchés par l'épidémie de coronavirus comme l'université à Taiwan mais "il y a clairement des zones plus contaminées qu'il faudra mettre sur pause pendant un an".

Pour les stages, les étudiants vont "privilégier les stages en France" explique Richard Ginioux sauf si l'évolution de l'épidémie permet aux étudiants de partir rapidement dans les pays de l'Union européenne.