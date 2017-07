Dordogne : "on ferme pas la porte comme ça, après 42 ans d'enseignement"

Les vacances scolaires d'été commencent ce vendredi soir et s'achèveront le 4 septembre. Pour certains enseignants, ce sont même des très longues vacances qui s'annoncent. Comme pour Danièle Imoléon, directrice depuis 15 ans de l'école de Saint Léon sur l'Isle, et enseignante depuis 42 ans

Les cartables vont retrouver le fond du placard. Les cahiers rangés au fond du tiroir. Car ça y est, ce vendredi soir, c'est la quille pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées de France.

C'est le vacances ! Jusqu'au lundi 4 septembre plus question de penser aux mathématiques, à l'orthographe et à la conjugaison. 32 600 élèves de primaire et maternelle et 28 mille lycéens et collégiens périgourdins partent donc se dorer la pilule au soleil.

Pour les enseignants aussi, ce sont (presque) les vacances, et parfois même les très longues vacances. C'est le cas pour Danièle Imoléon. La directrice de l'école de Saint Léon sur l'Isle, entre Saint Astier et Neuvic fait sa dernière journée de classe ce venredi avant sa retraite après 42 ans de bons et loyaux services.

"C'est un petit pincement quand même, c'est une page qui se tourne, on ferme pas la porte comme ça après 42 ans d'enseignement" dit la directrice

L'une de ses collègues explique : "elle a toujours aidé les gens, très à l'écoute des enfants, toujours dans le positif, à essayer de les aider, de les valoriser". Les enfants eux aussi sont déjà un peu tristes : "je suis un peu triste" dit Milo. "On a appris à lire, un peu à écrire aussi avec elle" disent Evan et Maxime.

Danièle Imoléon dans sa classe où elle enseigne aux élèves de CP © Radio France - Antoine Balandra

Danièle Imoléon elle estime avoir fait le maximum : "on essaye d'avoir un œil, une attention sur ceux qui ont des besoins particuliers, je pense avoir fait le maximum, mais il y aurait eu une mesure comme "plus de maîtres que de classes", je pense que cela aurait bien amélioré les résultats".

La directrice n'en a pour autant pas complètement fini avec l'école. Elle prévoit d'aider sa future remplaçante à prendre ses marques. Avant de se consacrer définitivement à ses petits enfants.