Dordogne : l'école primaire d'Eymet va devenir bilingue français-anglais

C'est une petite révolution pour l'école primaire d'Eymet : toutes les classes (sauf les premières années) vont devenir bilingues anglais-français. Dès la rentrée de septembre 2020, la vingtaine d'enfants de la grande section de maternelle étudieront en anglais pendant un tiers du temps. Leur institutrice Maya Biscaye fera donc classe en anglais pendant 8 heures par semaine, et comme elle l'explique "il ne s'agit pas d'ajouter des cours d'anglais, mais bien de faire du sport, de la musique ou du calcul dans les deux langues."

Une première classe bilingue en maternelle, puis toute l'école jusqu'au CM2

Les élèves de cette première classe français-anglais pourront continuer cette scolarité bilingue en CP, puis en Cours-élémentaire, et ainsi jusqu'au Cours-moyen. À terme, six classes sur neuf seront bilingues à Eymet, c'est à dire toutes les classes sauf les trois premières années de maternelle. Il faudra alors deux à trois instituteurs bilingues sur les neuf enseignants de l'école. Pour la directrice Aline Bordes, les études montrent en effet que le bilinguisme est bénéfique pour toutes les compétences des enfants : un enfant de moins de 7 ans qui fait du calcul en passant du français à l'anglais apprend bien sûr une langue, mais il est aussi généralement meilleur en calcul. C'est Maya Biscaye, l'institutrice du CE2 quasi-bilingue, qui enseignera à la grande section de maternelle à la rentrée "pour le démarrage je prendrai tous les élèves de grande section, autant pour les matières que j'enseignerai en français que pour les matières que je choisirai d'enseigner en anglais [...] Quand on fait du sport en anglais on se concentre sur le sport, et sur la langue les choses se font très facilement." Maya Biscaye collecte déjà des jeux, des textes, des vidéos, pour alimenter ses cours.

Maya Biscaye sera l'institutrice de cette première classe bilingue d'Eymet Copier

Il n'existe qu'une seule autre classe bilingue en Dordogne, ouverte depuis un an à l'école Maurice-Albe de Périgueux.