Campagne, Dordogne, France

La cloche de l'école sonnera-t-elle à Campagne en septembre 2018 ? Rien n est moins sûr. Car l'école est aujourd'hui sérieusement menacée. Le maire a reçu un courrier de l'inspectrice d'académie lui expliquant que son école pourrait perdre le seul poste qui lui reste à la rentrée prochaine,et donc la seule classe encore existante intégrée dans le regroupement pédagogique qui compte aussi Journiac et Le Bugue.Aujourd'hui, l'école de Campagne accueille 22 élèves en CM2 et demain plus rien ? Pour le maire Alain Arnaud, qui a déjà perdu un autre poste voilà 3 ans, c'est le coup de grâce." C'est difficile, on va essayer de se battre pour garder le poste" - Alain Arnaud

Le maire dénonce un manque de concertation

Pour le maire Alain Arnaud, cette décision intervient de façon abrupte, sans concertation. Le courrier émanant de l'inspectrice d'académie dit envisager le retrait du poste de Campagne, tout en précisant que tout cela se fera dans un esprit de dialogue, de concertation et d'explication. Pour Alain Arnaud, "la concertation et le dialogue doivent intervenir avant de prendre une décision" .

La mobilisation risque d'être difficile

Le maire de Campagne ne se fait pas d'illusions. Sur les 22 élèves de l'école, une seule enfant est de la commune, bien loin des effectifs qu'a connu Maguie, 81 ans. Lorsqu'elle allait à l école de Campagne, Marguerite Petit était l'une des 52 élèves. Elle a gardé une photo de classe de l'époque comme un trésor. La perspective de la fermeture de l'école la rend très triste.

L'école de Campagne de Marguerite Petit en 1945 © Radio France - Valérie Déjean

Le poste de l'école de Campagne n'est pas le seul menacé pour la rentrée prochaine. Un autre poste, attribué à l'école du Bugue pour les petits de la maternelle en difficulté, pourrait être retiré.