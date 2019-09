Dordogne : l'école internationale de Savignac distinguée dans un classement mondial

Le MBA, l'équivalent master de l'école internationale de Savignac entre dans le classement mondial Eduniversal, à la 35e place. L'école privée forme chaque année 400 étudiants aux métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

Savignac-les-Églises, France

L'une des formations dispensées par l'école internationale de Savignac a été distinguée par le classement mondial d'Eduniversal. Le MBA de Savignac, leur équivalent master, entre dans ce classement mondial à la 35e place et il arrive en 4e position parmi les écoles françaises, derrière deux écoles parisiennes et l'institut Paul Bocuse à Lyon.

Interview de Richard Ginioux, directeur de l'école internationale de Savignac Copier

Le MBA et la formation Bachelor de l'école privée de Savignac sont aussi classés dans le TOP 5 des meilleurs formations en Hôtellerie-restauration en France. Selon le directeur de l'école privée de Savignac, Richard Ginioux, ce type de classement permet pour "95% des étudiants" d'obtenir un emploi "de cadre dans les grandes entreprises de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme dans les six mois après leur sortie d'école".

21 partenariats avec des universités à l'étranger

Cette distinction permet aussi à l'école d'avoir "une légitimité pour aller chercher les grands groupes" comme ce partenariat pour former les cadres du groupe Barrière mais aussi de nouer des partenariats avec des universités du monde entier. Il y a actuellement 21 partenariats, le dernier signé avec une université de Taïwan. Cela permettra, selon Richard Ginioux, "aux étudiants de partir là-bas dès janvier 2020".

La mobilité est dans l'ADN de nos métiers"

Les étudiants peuvent alterner entre la formation à Savignac et des semestres à l'étranger. Pour Richard Ginioux, "l'ouverture d'esprit dans ces secteurs est très importante en management car les équipes sont multiculturelles et la clientèle est internationale. La mobilité est dans l'ADN de nos métiers".

L'école de Savignac a été créée il y a 30 ans, elle a subi des travaux de rénovations importants cette année, avec notamment l'installation de la fibre grâce au Conseil départemental et grâce à la chambre de Commerce et d'Industrie .

"Une école à part" pour 400 étudiants

L'école de Savignac est considérée comme une "école à part" parmi les autres écoles de France selon Richard Ginioux, "on est une équipe d'amateurs sans crampons qui se retrouvent en demi-finale du championnat de France, c'est ça un peu l'image". Le budget de fonctionnement de l'école de Savignac est environ "20 à 40 fois moins important que ceux des écoles parisiennes et l'institut Paul Bocuse de Lyon". La réussite de l'école repose sur les équipes et "sur la qualité des intervenants".

L'école est située dans une petite commune, c'est "une école à la campagne où les étudiants doivent développer un esprit communautaire", explique le directeur. L'école forme environ 400 étudiants chaque année, des étudiants qui payent leur formation. Selon Richard Ginioux, "70% d'entre eux font des emprunts" pour pouvoir suivre les cours et ils viennent majoritairement "des classes moyennes". Le coût de la formation ne dépasse pas celui pratiqué "dans les écoles de management de province".

Pour les frais de scolarité, il faut compter 19.900 euros pour le MBA et 6.900 euros par année de scolarité pour le Bachelor.