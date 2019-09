Dordogne : l'école maternelle Le Maleu à Terrasson teste la classe dédoublée pour la rentrée 2019

Des enfants de 5 à 6 ans et leurs professeurs expérimentent la classe dédoublée à partir de ce lundi 02 septembre, jour de rentrée scolaire, à l'école maternelle Le Maleu à Terrasson. L'inspection académique a anticipé la mise en place de cette mesure phare de la réforme Blanquer. Toutes les classes de grande section de maternelle, classée Réseau d'Education Prioritaire en Dordogne , seront concernée à l'horizon 2020.

Pour Fabienne Faure, professeure des écoles, avoir une classe dédoublée c'est plus de confort pour les élèves et l'équipe éducative.

Il va y avoir moins de bruit, plus d'écoute, plus disponibilité et les enfants travailleront leur autonomie" témoigne Fabienne Faure, institutrice à l'école maternelle Le Maleu à Terrasson depuis 22 ans.