Dordogne : la carte scolaire définitivement adoptée avec sept nouvelles ouvertures de classes

La carte scolaire pour la rentrée 2017 a été définitivement adoptée ce vendredi 30 juin. Elle comprend sept nouvelles ouvertures de classes et aucune nouvelle fermeture.

C'est un soulagement pour les communes. Il n'y aura pas de fermetures de classes supplémentaires à la rentrée en Dordogne, autres que celles déjà annoncés en février dernier. D'après le syndicat Unsa, sept ouvertures de classes ont même été validées par l'inspectrice d'académie Elisabeht Laporte.

Ouverture définitive à Champcevinel

Ce sera le cas Château-L’Evêque, à Saint-Rémy-sur-Lidoire, à l'école Bout-des-Vergnes de Bergerac, à Montignac (élémentaire), à l'école Marcel Fournier de Trélissac. A Maurens, une classe va rouvrir pour un an. Toutes ce souvertures sont cependant provisoires et pourront être remises en question. En revanche, l'école de Champcevinel va gagner une classe de maternelle de façon définitive. Les syndicats n'ont pas obtenu gain de cause sur la création de postes supplémentaires à Périgueux dans les écoles Maurice Albe et Clos Chasaing.

La rentrée scolaire aura lieu le 4 septembre 2017. Retrouvez le calendrier scolaire de l'année 2017-2018.