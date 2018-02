Périgueux, France

Il a manqué deux participants pour que le CDEN, le comité départemental de l'éducation nationale, puisse se tenir ce vendredi après-midi. Cette instance est censée arrêter les détails et les changements de la carte scolaire pour la rentrée de septembre prochain. Mais faute de quorum, il a été repoussé. Le syndicat d'enseignants, l'UNSA dénonce un "blocage délibéré" et "regrettable". Pour Jérôme Bousquet, son secrétaire départemental, "dommage de partir en vacances scolaires sans être fixé".

Suite au boycott de certaines organisations et élus, pas de CDEN aujourd'hui ! Nous le regrettons! Report au 16 février... — Bousquet Jérôme (@BousquetJerome) February 9, 2018

Prochaine réunion prévue vendredi 16 février

Les représentants de la FSU, de la FCPE, de la ligue de l'enseignement et des élus locaux ont choisi de boycotter et de ne pas siéger. "On veut créer un front pour dénoncer les ajustements de la carte scolaire" explique Vincent Perducat, co-secrétaire départemental de la FSU "Oui, c'est une forme de pression". Un nouveau CDEN (conseil départemental de l'éducation nationale), censé entériner définitivement les changements de la carte scolaire pour la rentrée de septembre 2018, est prévu vendredi 16 février, à 14h.