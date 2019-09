Dordogne : la Douze ouvre sa deuxième école primaire

30 ans après sa fermeture, l'école primaire des Versannes à La Douze a réouvert ses portes depuis lundi 09 septembre avec une classe unique de 3 à 11 ans, en plus de l'école publique située dans le bourg de la Douze. L'établissement scolaire s'appelle désormais Les Deux Mains et à son l'inauguration, près d'une vingtaine de personnes étaient présentes comme Jean-Pierre, 70 ans. Cet habitant de la Douze est ému, pour lui "ce projet est le fruit d'une mobilisation générale à la Douze."

Actuellement, neuf élèves sont inscrits dans cette classe où l'enfant est en autonomie car "il est acteur de son apprentissage" explique la directrice de l'école. Thalia, 8 ans, est conquise dès les premiers instants par cette méthode dans une classe moins nombreuse.

Dans mon ancienne école, on était 24 alors on devait être encore plus attentif. Quand je prenais du retard dans mes exercices, le maître des école ne pouvait pas me corriger et ça devenait un peu dur" témoigne Thalia, désormais épanouie