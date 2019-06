Dordogne : la grève des profs peut-elle perturber les épreuves du bac?

Dordogne, France

Les épreuves de philo vont elles se dérouler normalement lundi 17 juin? Certains syndicats enseignants (dont la Fsu et le Snes) ont appelé les profs à faire la grève de la surveillance de cette première journée d'examen. Les syndicats auxquels se sont joints le Snalc et la Cgt veulent protester contre la réforme du baccalauréat qui réduit le nombre d'épreuves pour favoriser le contrôle continu. Mais le mot d'ordre n'inquiète pas les directeurs d'établissement. Ils savent déjà qu'ils pourront aller chercher dans le personnel du lycée (agents administratifs ou secrétaires) des surveillants de remplacement. Il n'y a pas de compétence particulière à avoir pour encadrer une épreuve du bac philo. Dans le pire des cas , si vraiment les surveillants viennent à manquer, ils peuvent être réquisitionnés. Mais ça parait bien peu probable, y compris du côté des syndicats organisateurs A la Fsu, on s'attend à avoir des profs grévistes dans chacun des centres d'examen, mais sans véritables conséquences sur le déroulement de l'épreuve. La seule fois ou le bac a vraiment été très perturbé, c'était en 1968.