Dordogne : la piscine de l'Aqualud de Bergerac rouvre aux scolaires

Les scolaires ne pouvaient plus apprendre à nager depuis novembre dernier à l'Aqualud. La piscine de l'agglomération bergeracoise a fermé à cause de l'épidémie de coronavirus. Les bassins ont rouvert aux scolaires ce lundi 29 mars sur demande du rectorat. Il y aura une jauge mise en place, et un protocole sanitaire strict.

Le rectorat a demandé la réouverture de l'Aqualud pour assurer des cours de natation aux enfants pour des raisons pédagogiques et pour éviter une augmentation des risques de noyade cet été.