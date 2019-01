Dordogne : le collège de Lanouaille, seul établissement de France possédant une section... wakeboard

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer est attendu ce vendredi après-midi en Dordogne. Il visitera Thiviers et son pôle cuir, mais aussi et surtout le collège Plaisance de Lanouaille, unique collège de France possédant une section wakeboard, et pionnier dans de nombreux domaines.

Lanouaille, France

Jean Michel Blanquer le ministre de l'Éducation nationale est attendu ce vendredi en Dordogne. Il se rendra à Thiviers pour inaugurer le pôle cuir du lycée avant d'inaugurer le campus des métiers.

Il ira ensuite au collège Plaisance à Lanouaille. Un petit collège de 156 élèves pour 18 professeurs. Un collège qui se veut innovant dans sa relation avec les élèves et entre élèves et professeurs. Séances de sophrologie pour lutter contre la mésestime de soi, pas d'heures de colle mais des sanctions personnalisées, co-enseignement des professeurs, tutorat entre élèves, conseil de vie collégienne avec co-décision des représentants des élèves sur la vie scolaire...

Mais surtout le collège Plaisance de Lanouaille est l'unique en France à posséder désormais une section sportive consacrée au Wakeboard ! Ce sport nautique consiste à être tracté par un téléski et à glisser sur l'eau sur une planche comme au surf.

Des élèves du collège de Lanouaille dans leur CDI © Radio France - Antoine Balandra

Grâce à l'aide du conseil départemental, de la communauté de communes du Pays de Lanouaille qui a donné 40.000 euros au collège et grâce à la fédération de ski nautique et de wakeboard, le projet a pu voir le jour.

Les Jeux Olympiques pour certains élèves ?

Il vient d'être labellisé section sportive. Section qui ouvrira donc à la rentrée prochaine. Mais le wakeboard est déjà enseigné depuis trois ans, aux 5e, 4e et 3e.

"On a transformé l'essai, si je puis dire, on est très fiers" dit la principale du collège Céline Boudy

"Les élèves sont passionnés, ils ont beaucoup d'engagement, parce qu'il faut aller dans l'eau au mois d'octobre quand elle est froide. Les élèves progressent rapidement" dit Guillaume Cazes, professeur d'éducation physique en charge du wakeboard

Et c'est vrai que cela plaît visiblement aux élèves. Au point de créer des graines de champions. Tess, élève de 3e par exemple a déjà terminé troisième aux championnats de France et est déjà partie s'entraîner en Turquie. Elle a découvert ce sport en arrivant au collège, il y a trois ans.

"J'adore la sensation. Il faut persévérer, même si c'est parfois difficile. J'adorerais être aux Jeux Olympiques de Paris en 2024" dit la jeune fille avec un grand sourire

Car le wakeboard pourrait bien devenir sport olympique en 2024 ce qui permettrait peut-être de voir des champions de Lanouaille glaner des médailles.

Devoirs faits au collège

Le collège pratique aussi les classes "Devoirs faits" depuis deux ans. Dans une salle réaménagée pour sortir du schéma classique de l'étude surveillée avec un poste informatique, les élèves se répartissent ensuite en niveaux pour faire leurs devoirs, créant ainsi plus d'équité. Et ça marche : le taux de devoirs non faits a chuté d'un quart !

Dans les couloirs du collège de Lanouaille © Radio France - Antoine Balandra

L'idée était de ne plus externaliser les travaux personnels dans les familles, pour éviter tous les conflits associés, et de créer du lien entre les services de la vie scolaire et l'équipe enseignante pour que les élèves puissent réaliser leurs travaux personnels" dit la principale Céline Boudy

Cela permet de favoriser les apprentissages au sein de l'établissement. Et tout cela mis bout à bout crée un réel attachement à l'établissement pour les élèves dit la principale.

"J'ai découvert cela, chaque fin d'année, les troisièmes sont très tristes, ils sont en larmes, cela témoigne bien de l'attachement qu'ils ont pour l'établissement, qui est leur deuxième maison" explique la responsable.