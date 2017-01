Dordogne : le nouveau Pôle petite enfance de Bergerac ouvre ses portes

Après quatorze mois de travaux, le Pôle petite enfance (PPE) de Bergerac ouvre ses portes ce mardi 3 janvier. Il regroupe tous les métiers de la petite enfance et accueillera plusieurs dizaines de bambins.

Les cris des enfants résonnent déjà dans les couloirs qui sentent encore le neuf. Tour à tour ce lundi, les parents des petits inscrits à l'ancienne crèche Moulinier de Bergerac viennent visiter les nouveaux locaux histoire de se "familiariser" avec les lieux.

Et les parents semblent ravis. Rien à voir avec l'ancienne crèche Moulinier où "il fallait monter des escaliers", rapporte Daniella, la maman d'Elena, 1 an. "Ce n'était pas pratique." "Tout a vraiment bien été pensé dans ces nouveaux locaux, que ce soit pour les parents, les enfants et même pour celles qui travaillent ici", estime François, le papa du petit Gabin, 13 mois.

A l'entrée du Pôle petite enfance, une fresque animale accueille les enfants et leurs parents. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

Il a repris ses marques tout de suite, il a retrouvé ses anciens jeux — Sophie, maman de Mathéo 2 ans et demi

Un projet de la CAB

Il aura fallu quatorze mois pour construire ce nouveau Pôle petite enfance (PPE). Le projet sort des cartons de la Communauté d'agglomération de Bergerac (CAB). "On voulait construire un Pôle petite enfance pour qu'il y ait plus de lisibilité pour qu'on sache que dans le PPE on retrouve tous les métiers liés à la petite enfance", explique Cécile Labarthe, conseillère déléguée à la jeunesse et à la petite enfance à la CAB.

Au sein de ce Pôle petite enfance, les parents retrouvent trois entités différentes : une crèche traditionnelle (l'ancienne crèche Moulinier qui a déménagé), la crèche familiale de Bergerac et le RAM, le Relais Assistantes Maternelles. "Quitte à refaire la crèche Moulinier qui était ancienne, on s'est dit autant faire plus et créer ce Pôle", conclut-elle.

Le projet aura coûté 2,8 millions d'euros. Une somme conséquente apportée par la CAB bien sûr, mais aussi par l'Etat, le département, la CAF, la MSA et la ville de Bergerac.