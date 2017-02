Dordogne : le petit village de Quinsac s'apprête à dire adieu à son école

C'est l'un des chapitres de la prochaine carte scolaire en Dordogne pour la rentrée prochaine. Douze communes du Périgord pourraient perdre leur école primaire. C'est le cas de Quinsac, 396 habitants au nord de Brantôme.

Douze communes pourraient voir leur école fermer purement et simplement à la rentrée prochaine en Dordogne. C'est - entre autres- ce qui ressort d'un comité technique de l'éducation nationale qui s'est tenu vendredi dernier, histoire de commencer à dessiner la carte scolaire de la rentrée prochaine.

Le maire de Quinsac dans la salle de classe tout juste rénovée © Radio France - Antoine Balandra

A Lacropte, Molière, Biron, Champagne et Fontaine, ou encore Ligueux ou Saint Martial Viveyrols l'école disparaîtrait donc à la rentrée. Il s'agit souvent de communes où il ne restait que quelques classes assurées sur place. Les élèves iront donc au mois de septembre dans un autre établissement du Regroupement pédagogique.

C'est le cas à Quinsac. Un petit village de 396 habitants au nord de Brantôme. L'annonce de la fermeture à la rentrée prochaine a été un choc énorme pour la commune.

Terminé les lentilles à la cantine de Quinsac © Radio France - Antoine Balandra

Il faut dire que la mairie venait de faire des travaux de modernisation, il y a deux ans tout juste. "On a fait faire 22 mille euros pour les ouvertures, les doubles vitrages, les peintures" dit le maire Michel Dubreuil. Un peu plus tôt, la cantine avait été rafraîchie, des bâtiments mis aux normes, un tableau numérique installé. Le maire avait même de nouveaux projets d'aménagements pour ouvrir de nouvelles classes. Mais c'est à Villars et à Champagnac qu'iront les 23 élèves restant à la rentrée prochaine

"C'est vraiment désolant, cela risque de devenir une commune dortoir, cela me laisse sans voix" explique Michel Dubreuil

Car le village ne compte plus qu'un commerce, une petite épicerie. "Dommage à l'heure des économies d'énergie et de la promotion de l'écologie d'envoyer les élèves un peu plus loin de chez eux pour travailler" dit le maire.

Les enfants scolarisés eux aussi sont déçus : "J'aurais préféré passer mon CM2 ici pour aller au collège ensuite à Brantôme mais... pas de chance" dit Maxime

Reportage à Quinsac Partager le son sur : Copier

Pour être complet sur la future carte scolaire, la Dordogne gagnera 8 postes d'enseignants malgré une baisse de 400 élèves. 23 classes vont ouvrir et 24 vont fermer.