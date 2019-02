Dordogne : les AESH manifestent pour un statut et des augmentations de salaire

Vous les connaissez forcément. Les "AESH", ce sont ces hommes et ces femmes qui s'occupent d'accompagner les élèves en situation de handicap. Une trentaine d'entre eux ont manifesté à Périgueux ce mercredi pour demander un meilleur statut et des hausses de salaire

Périgueux, France

Ils veulent être mieux reconnus, mieux rémunérés et avoir des emplois plus stables. Environ une trentaine d'AESH se sont rassemblés ce mercredi en début d'après-midi devant l'inspection d'académie à Périgueux à l'appel de la CGT, de FO, de la FSU ou encore de Sud Education, du SGEN-CFDT et de l'UNSA.

Les AESH, ce sont les "accompagnants d'élèves en situation de handicap". Ces hommes et ces femmes qui aident les enfants en situation de handicap, souvent au fond des salles de classe. Depuis le mois d'octobre, une concertation avec le ministère de l'éducation et celui du handicap a débuté pour rendre le métier d'AESH plus attractif.

Mais sur le terrain, les syndicats disent voir des conditions de travail dégradées. Ils demandent plus de recrutements, une nette augmentation des salaires et la titularisation des agents au statut de fonctionnaire.

"Ces agents sont complètement précarisés, ils ont un travail difficile, au plus près des élèves, pour une rémunération en dessous de tout. On ne peut pas vivre dignement en gagnant 600 euros pour ceux en contrat d'un an"

"Nous demandons des emplois stables, pérennes, qu'ils couvrent aussi les besoins. Et on demande aussi une formation qualifiante et continue tout au long de la carrière. C'est d'abord une situation humaine et sociale qui est inacceptable" dit Alain Chabrillangeas, co-sécrétaire du SNUIPP FSU Dordogne et secrétaire adjoint de la FSU

Besoin de reconnaissance

Yannick par exemple est AESH depuis deux ans à l'école Saint-Jean à Périgueux et même si elle dit beaucoup aimer son métier, elle souffre dit-elle d'un manque de reconnaissance.

"C'est un travail humain, fatiguant, on s'adresse à des enfants très demandeurs, en difrficulté d'apprentissage, on soulage beaucoup les enseignants, en ce sens c'est un travail nécessaire, mais on a beaucoup de difficultés, c'est démotivant, parce qu'on a pas de statut, on n'est pas assez payés, et du coup, auprès de certains collègues enseignants, on peut être perçus comme de simples bouche-trous" dit cette AESH

"Ce que l'on demande, c'est que notre métier soit reconnu pour pouvoir avoir un statut pour avancer dans les salaires, les horaires... Cela manque cette reconnaissance. Si nous n'étions pas là, beaucoup d'enfants n'auraient pas accès l'école" dit Fabienne, une autre AESH, en poste depuis neuf ans à Atur

