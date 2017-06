Dordogne : des parents d'élèves de l'école de Marsaneix toujours mobilisés pour sauver leur cantine bio

Les parents d'élèves de l'école de Marsaneix se réunissent ce mardi soir à 20h à la salle des fêtes. Ils souhaitent mobiliser les autres parents pour garder leur cantine bio. Depuis la fusion des communes de Marsaneix, de Notre-Dame-de-Sanilhac et de Breuilh son avenir est incertain.

Leurs deux pétitions, sur papier et sur le web, ont récolté plus de 900 signatures depuis le mois d'avril. Les parents d'élèves de l'école de Marsaneix continuent de se mobiliser pour garder leur cantine bio, l'une des premières ouvertes en France. Ce mardi soir à 20h, ils se réunissent à la salle des fêtes pour relancer la mobilisation qui s'est un peu essoufflée ces dernières semaines. En début d'année les communes de Marsaneix, de Notre-Dame-de-Sanilhac et de Breuilh ont fusionné.

Après cela, l'avenir de la cantine est devenu incertain puisqu'elle coûterait trop chère à la collectivité selon Jean-François Larenaudie, maire de Notre-Dame-de-Sanilhac.

"L'objectif est de faire parler de notre problème et de recueillir le maximum de soutiens", explique Philippe Cheminade

Malgré le soutien du maire délégué de Marsaneix, Philippe Cheminade, parent d'élève, redoute que les élus profitent des vacances et du relâchement des parents pour faire passer des mesures défavorables pour la cantine. "Nous essayons de prendre les devants en mobilisant le maximum de parents. Nous avons déjà le soutien des agriculteurs bio qui travaillent avec la cantine. Et puis nous avons également sollicité tous les candidats aux législatives, indépendamment de leur parti. L'objectif pour le moment c'est de faire parler de notre problème et de recueillir le maximum de soutiens", déclare Philippe Cheminade.

Naïla Derroisné