Une mobilisation d'enseignants, de parents d'élèves et d'élus est prévue ce mardi matin à Vézac, près de Sarlat en Dordogne. Le village pourrait perdre une classe avec la suppression d'un poste d'enseignant et d'un poste d'ATSEM, à la rentrée prochaine.

L'inspection académique rendra vendredi son verdict et livrera la version définitive de la carte scolaire, pour la rentrée prochaine. Parmi, les dossiers étudiés : la suppression d'un poste d'enseignant (maternelle) et d'un poste d'ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) à l'école de Vézac, près de Sarlat en Dordogne. Les parents d'élèves se mobilisent ce mardi matin, dès 8h30 devant l'école, pour réclamer le maintien de ces postes.

Actuellement, 78 élèves répartis en quatre classes

Le mouvement a déjà été initié l'an passé. "On veut sauver nos classes et tous les postes aujourd'hui en place" affirme Florence Vigier, délégué des parents d'élèves. A Vézac, il y a 78 élèves répartis en quatre classes. "Fermer un poste est un coup de canif donné à la qualité de l'enseignement". Les parents redoutent la mise en place de classes à multi-niveaux. "Pas vraiment les conditions correctes pour nos enfants, surtout en zone rurale" continue Florence Vigier.

"L'école c'est le pôle de la commune" - Jean-Claude Castagnau, maire de Vézac

Le maire de Vézac Jean-Claude Castagnau soutient la mobilisation. Il vante les atouts de l'école de Vézac : une cantine bio, "3 à 4 000 euros investis chaque année pour financer des projets", un accès pour les personnes handicapées et une garderie "matin et soir". "Cela fait 23 ans que je suis maire, l'école c'est le pôle de la commune, ça me fait mal au cœur" raconte le maire. Lui, comme les parents d'élèves réclament une année supplémentaire pour mettre en place de nouveaux projets éducatifs.