Dordogne : Plus de 200 manifestants à Périgueux contre la réforme Blanquer de l'Éducation Nationale

Les enseignants sont en colère contre la loi "pour une école de la confiance" menée par leur ministre de tutelle, Jean-Michel Blanquer. Ils dénoncent notamment un manque de concertation entre les différents acteurs du monde scolaire et le gouvernement.

Périgueux, France

Il y avait du monde et du bruit place de l'ancien hôtel de ville à Périgueux dans la matinée du samedi 30 mars. Plus de 200 personnes se sont mobilisées à l'appel des syndicats (FSU, UNSA Éducation, SGEN-CFDT, CGT-Éducation, SNALC et FO 24).

Les enseignants périgourdins dénoncent le manque de concertations sur les décisions prises par le gouvernement notamment sur la volonté de supprimer le poste de directeur dans les écoles maternelles et primaires au profit d'un "grand directeur de collège qui pilotera avec ses adjoints les écoles maternelles et primaires"

Hélène Maleterre (à droite) remplace Jérôme Bousquet (à gauche) à la tête du syndicat enseignant UNSA Dordogne © Radio France - Macipsa Aït

Quand vous enlevez un directeur dans une école, vous enlevez un interlocuteur local qui est au quotidien en relation avec le personnel éducatif, les parents et les élus locaux. Le directeur c'est l'interlocuteur principal alors qui va gérer ?" dénonce Hélène Maleterre, la secrétaire départementale de Syndicat des Enseignants-UNSA

Le devoir d'exemplarité contesté

L'article 1 du projet de loi qui mentionne le "devoir d'exemplarité" des personnels de l'Éducation nationale est encore en travers la gorge des opposants à la réforme. Ils considèrent que c'est un moyen de rappeler à l'ordre voire de sanctionner les fonctionnaires qui critiqueraient l'institution.

Notre ministère nous demande d'être exemplaire et pour lui l'exemplarité passe par le fait qu'on doive se taire, ne pas critiquer les actions du gouvernement, notre inspecteur académique, celui qui va suivre et faire respecter la feuille de route de Jean-Michel Blanquer." déplore Teddy Guitton, le secrétaire régional FSU

Sensibiliser les citoyens pour se faire entendre

Une autre méthode a été utilisée pour faire passer leurs revendications : la votation citoyenne. Les syndicats ont proposé aux citoyens des questionnaires avec 5 interrogations fermées.

Le questionnaire distribué par les syndicats afin d'atteindre une autre cible de manifestants que les enseignants © Radio France - Macipsa Aït

La votation citoyenne a récolté 709 réponses selon les syndicats périgourdins de l'enseignement présents à la manifestation.