Dordogne : plus de 4 500 collégiens vont tenter de décrocher leur brevet

Plus de 4500 collégiens du Périgord vont tenter de décrocher leur brevet des collèges jeudi et vendredi. Le célèbre examen a été légèrement modifié cette année, avec notamment l'ajout d'une épreuve orale

C'est le premier diplôme que l'on passe quand on est tout jeune et que l'on termine sa classe de 3e. Le brevet des collèges, cela commence ce jeudi matin. Avec l'épreuve de mathématiques et de sciences.

40 mille candidats se présentent à l'examen dans l'académie de Bordeaux. 4515 candidats en Dordogne. Le brevet continuera ensuite ce vendredi avec au programme, le Français, l'histoire géographie et l'enseignement moral et civique.

Cette année, la nouveauté, c'est aussi que les candidats ont déjà passé un oral d'une quinzaine de minutes conduit dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires.

Un diplôme qui n'a rien d'anecdotique

L'examen prend aussi en compte les résultats obtenus tout au long de l'année pour un total de 400 points. Autrement dit un bon élève, régulier, tout au long de l'année peut aller à l'examen avec la certitude d'avoir déjà son diplôme. Alors ce brevet, cet examen final sert-il encore à quelque chose ?

Oui, pour Olivier Boudy, principal adjoint du collège Michel de Montaigne de Périgueux, cet examen est utile :

"Cela a une réelle utilité, c'est quelque chose d'important, c'est une étape dans la vie" dit le principal adjoint

Olivier Boudy, principal adjoint au collège Michel de Montaigne à Périgueux Copier

Important aussi pour Juliette, élève de 3e au collège Suzanne Lacore de Thenon : "je l'ai pris au sérieux, cela sert à préparer le bac, cela fait un premier examen, ça nous prépare aux épreuves plus longues" dit-elle. L'an dernier, le taux de réussite au brevet était de 85.7% dans l'académie de Bordeaux.